Ученые придумали, как лечить суставы человеческим жиром

Возникает подобная боль чаще всего в спине и суставах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Медики отмечают, что в России присутствует буквально эпидемия болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата. Известно, что на подобную боль жалуется каждый второй пациент. Возникает она чаще всего в спине и суставах. Одними из самых распространенных причин данного явления являются остеоартрит, артроз, артрит и дегенеративные изменения позвоночного диска.

Не так давно врачи сообщили о том, что нашли новый способ для лечения таких болезней. Для этого они используют собственный жир человека.

Как рассказал изданию NEWS.ru травматолог-ортопед Андрей Волна, часто люди с такими заболеваниям обращаются к врачу не сразу, поскольку на первых своих стадиях они протекают практически бессимптомно. В группе риска находятся люди, имеющий лишний вес, подагру и нарушение веществ. Им необходимо проходить профилактические обследования регулярно.

Но если человек еще не запустил болезнь, то справиться с ней может помочь новая методика безоперационного восстановления тканей. Она заключается в использовании особой фракции жира пациента, который содержит в составе стволовые клетки. Они уменьшают воспаление и способствуют регенерации хрящевой, костной и мышечной ткани.

Называется такой новый метод лечения SVF-терапией. Эффективность такого способа пациент может ощутить уже через две-три недели. А спустя три месяца, функциональные характеристики сустава увеличиваются от 60% до 85 %. Тем не менее, то, насколько будет успешно такое лечение для каждого конкретного человека, определяется стадией его заболевания.

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