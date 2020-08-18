«Выздоравливайте, парни!»: коронавирусом заболели 11 человек из ХК «Сибирь»

Все заболевшие сейчас находятся на самоизоляции. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Коронавирусом заразились 11 человек из ХК «Сибирь». Об этом сегодня, 18 августа, сообщили на официальной странице клуба в соцсетях.

— По результатам тестирования на COVID-19, которое было проведено 17 августа, после того, как спортсмены вернулись с Турнира им И.Х. Ромазана, проходившего в Магнитогорске, положительные результаты были обнаружены у 11 человек, среди которых хоккеистов, члены тренерского штаба и персонал команды. Официальное подтверждение от Роспотребналзора необходимо будет ждать трое суток, — пояснили в официальной группе ХК «Сибирь» Вконтакте.

Все заболевшие сейчас находятся на самоизоляции и проходят необходимое лечение. Из-за сложившихся обстоятельств, «Сибирь» отказалась от участия в Турнире на Кубок Губернатора Челябинской области, который будет проходить с 23 по 27 августа в Челябинске.

Болельщиков клуба такая новость не оставила равнодушными. В комментариях под постом многие пожелали заболевшим скорейшего выздоровления:

— Здоровья, парни!

— Болеть, это, конечно плохо. Но, может хоть иммунитет выработается.

— Здоровья, мужики! Мы с вами! — пишут люди.

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