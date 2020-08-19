Погода в Новосибирске на 19 августа 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске 19 августа продолжатся дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 19 августа 2020 года будет по-прежнему жаркой, однако снова начнутся дожди

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +22-24 градуса, ночью — +13-15. Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +20-25 градусов. Сибиряков ждут переменная облачность, в отдельных районах дожди с грозой и градом. Ветер западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура нем составит +20-22 градуса.

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