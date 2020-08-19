Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 августа 2020 года расскажет о ситуации в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 19 августа 2020 года. По данным оперштаба, выздоравливают всё больше человек, а число заболевших в день постепенно снижается.

—В регионе зарегистрирован всего 10 724 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 653 ребенка. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 9 385 пациента. Всего от болезни скончались 319 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 57 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 240 человека. Медицинские работники провели 374 283 тестов на коронавирус.

Карта распространения коронавируса.

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