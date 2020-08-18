«Прямо как в сказке»: посмотрите, какая красивая радуга появилась в Новосибирске после дождя

После дождя в Новосибирске появилась красивая радуга. Фото: " АСТ-54"

Днем 18 августа в Новосибирске прошел сильный дождь. Буйство стихии не могли оставить без внимания жители города. Однако помимо затопленных водой улиц некоторые из горожан успели поймать в объектив своих камер и красивую радугу, возникшую еще на пасмурном небе.

Сибиряки выкладывают фото радуги в сеть. Фото: " АСТ-54"

Радугу было видно и в самом центре города — прямо за оперным театром, и в других районах. Читатели КП-Новосибирск поделились снимками, сделанными на Горском жилмассиве. Делятся снимками радуги сибиряки и в соцсетях. Много фотографий появилось в паблике "АСТ-54".

Радуга появилась сразу после дождя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшие три дня в Новосибирске ожидается облачность с прояснениями и небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет составлять в среднем 23-24 градуса тепла, ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке примерно 741-742 миллиметра ртутного столба.

В комментариях под снимками многие сибиряки оценили красивое явление природы:

— Прямо как в сказке.

— Очень красиво!

— А у нас даже дождя-то не было, — пишут люди.

Радугу было видно в разных районах города. Фото: читатель КП-Новосибирск Дмитрий

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