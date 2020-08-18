Пытался сбежать в Казахстан: под Новосибирском задержали мужчину, разыскиваемого за наркотики

В селе Новокарасук под Новосибирск ФСБ поймали мужчину, пытавшегося сбежать в Казахстан. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области
В селе Новокарасук под Новосибирск ФСБ поймали мужчину, пытавшегося сбежать в Казахстан: он был в розыске за хранение наркотиков.
— О том, что неизвестный мужчина направляется в сторону границы, сообщил член народной дружины. Патрульный автомобиль сразу же выехал к месту возможного нарушения. В районе села Новокарасук Карасукского района, пограничный наряд остановил мужчину для проверки документов, которых у него не оказалось. Позже было установлено, что в отношении 36-летнего алтайца возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков. В Казахстан он пытался сбежать, чтобы скрыться, — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Мужчину передали сотрудникам полиции. Сейчас в отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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