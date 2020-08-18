Умер Алексей Устиновский: сердце баскетболиста остановилось во время соревнований

Сердце баскетболиста остановилось во время соревнований. Фото: https://vk.com/nsknba

Умер игрок команды «Юго-Запад» Алексей Устиновский. У него остановилось сердце на турнире по стритболу.

— Мы знали его как опытного игрока команды «Юго-Запад», доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов. Светлая память! Соболезнуем родным и близким Алексея, — сообщили в группе Вконтакте «НБА — Новосибирская Баскетбольная Ассоциация».

Прощание с Алексеем состоится 19 августа с 11:00 до 12:00 по адресу ул. Немировича-Данченко 134/3. Прощальный зал № 1. Помочь семье Алексея можно переводом на карту Сбербанка: 4276 8440 2194 9508 (Евгения Устиновская).

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