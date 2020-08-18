Ливень в Новосибирске 18 августа 2020 года: затопило Первомайскую и МЖК

Днем, 18 августа, на Новосибирск обрушился мощный ливень.

Ливень в Новосибирске 18 августа 2020 года: горожане снимают на видео последствия непогоды. При этом, стоит отметить, что дождь затронул не все районы города, однако сильный ветер сегодня могли заметить все новосибирцы, вышедшие на улицу.

— Последствия буйства стихии можно наблюдать на дорогах города. Там уже образовались огромные лужи, которые затрудняют движение транспорта, — сообщает паблик «АСТ-54», куда новосибирцы прислали свои видеоролики о том, что происходит в городе.

На кадрах ролика видно, что на некоторых улицах, особенно на проезжей части уже действительно много воды. Машины с трудом проезжают по ним, из-за чего возникают пробки. В частности, по словам людей, такая проблема есть сейчас на улице Первомайская.

В паблике «Инцидент Новосибирск» появилось также видео, на котором сибиряки запечатлели сильный град, выпавший сегодня в городе. Кроме того, очевидцы сообщают о том, что затопило также двор дома на МЖК и улицу Большевистскую.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что такая ситуация уже становится типичной для нашего города. Однако, некоторые отметили, что в некоторых частях Новосибирска дождь и правда был небольшим:

— У нас этим уже не удивишь никого.

— Опять машины поплыли. Скоро лодку нужно будет покупать.

— А на площади Труда только пыль прибило, — пишут люди.

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