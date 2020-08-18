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Кофе и другие подарки: Tele2 поздравляет новосибирцев с понедельником

В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс» и Gett оператор делает понедельники по-настоящему праздничными в Новосибирске
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи,запускает новую волну проекта «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам целый набор подарков, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс» и Gett оператор делает понедельники по-настоящему праздничными в Новосибирске. Набор подарков включает бесплатный кофе и скидку на поездку в такси. При этом абонентам не нужно выбирать – они могут воспользоваться сразу всеми подарками.

Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели в 28 регионах России.Новосибирским абонентам Tele2 будет доступен сет из двух предложений. Так, новосибирцы по понедельникам смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 августа по 14 сентября.

В рамках стратегии lifestyleenabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе, поездки на такси, билеты в кино и блюда из ресторанов и кафе – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров.Федеральными партнерами проекта «Понедельники Tele2» стали «Макдоналдс» и сервис по заказу такси Gett.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 14 сентября. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.