Под Новосибирском двух братьев-близнецов зарезал их друг

Сибиряк подрался со своими друзьями, сходил домой за ножом, вернулся и убил их. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коченевском районе под Новосибирском 46-летний мужчина подрался со своими друзьями, сходил домой за ножом, вернулся и убил их. Следователи считают, что приятели не сошлись в мнениях об образе жизни.

— По версии следствия, в начале декабря 2019 года обвиняемый выпивал в гостях у своих знакомых, двух 40-летних братьев. Во время посиделок мужчины поссорились, дело дошло до драки. Причиной конфликта стали нравоучения об образе жизни, который обвиняемый высказал братьям. После драки мужчина пришел домой, взял нож, вернулся к друзьям и убил их. От серьезных травм сибиряки скончались на месте происшествия, — сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Расследование уголовного дела уже завершено, мужчину обвиняют в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сейчас дело уже направлено для рассмотрения в суд.

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