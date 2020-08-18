В сельскую школу под Новосибирском привезут новые квадрокоптеры и 3D-принтеры

убернатор Андрей Травников съездил в Убинский район, чтобы проверить, как проходят работы по благоустройству территории МКОУ СОШ №2 в райцентре. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников съездил в Убинский район, чтобы проверить, как проходят работы по благоустройству территории МКОУ СОШ №2 в райцентре. А в селе Раисино глава региона посетил среднюю школу, где ознакомился с ходом реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в рамках которого будут открыты центры «Точка роста». Губернатор также поручил выделить допсредства и доукомплектовать «Точку роста» в раисинской школе оборудованием для занятий информатикой, технологией и ОБЖ, а также для проектной деятельности. Стоит отметить, что на занятия информатикой сюда будут приезжать ребята из других школ, по выходным здесь будет работать школа выходного дня, а также каникулярная школа.

В период 2020-2022 годов в Новосибирской области будут созданы 337 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

— Это — базовая школа для обучения и развития детей из ближайших населенных пунктов, из прикрепленных школ. То, что мы увидели в школе в Раисино — думаю, что сельские ребятишки даже не мечтали о возможности заниматься на таком оборудовании. Но сейчас количество комплектов — конструкторов, квадрокоптеров, 3D-принтеров недостаточно, их должно быть больше. Здесь будет заниматься большое количество ребят. Мы обсудим с министерством образования Новосибирской области, как это поправить и найти деньги для того, чтобы такой хороший проект не был «смазан» на старте из-за дефицита необходимого оборудования, — отметил Губернатор.

В рабочей поездке Губернатора приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты Законодательного Собрания Александр Морозов и Сергей Гайдук, председатель Совета депутатов Убинского района Сергей Сучков.

Депутат Александр Морозов отметил, что ремонт в Убинском районе был проведен во всех учреждениях соцкультбыта.Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Андрей Травников также побывал в школе №2 в селе Убинское. Стоит отметить, что в 2019 году по поручению главы региона за счет местного бюджета там была благоустроена школьная территория: на это ушло 3 миллиона рублей. В 2020 году убинская школа №2 участвовала в государственной программе «Развитие образования», в рамках которой были созданы условия для открытия дополнительных 16 мест. На эти цели было выделено 1,6 миллиона рублей. В этом году также в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания и программы «Школьная кровля» проведены работы по частичной замене кровли здания школы на общую сумму почти 2 миллиона рублей.

Депутат Александр Морозов отметил, что ремонт в Убинском районе был проведен во всех учреждениях соцкультбыта. По его словам, благоустройство района, его соцсферы — предмет заботы районной власти.

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