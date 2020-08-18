В Новосибирске задержаны расхитители цветмета

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

На сегодняшний день подозреваемые задержаны, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Столкнувшись с участившимися фактами хищений распределительного кабеля, содержащего медь, руководство Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» обратилось в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ с просьбой оказания содействия в установлении виновных лиц.

На протяжении трех недель наиболее подготовленные гвардейцы (бойцы ГБР и службы сопровождения товарно-материальных ценностей) в вечернее и ночное время на легковых автомобилях, не демонстрирующих принадлежности к ГВАРДИИ, осуществляли патрулирование мест размещения кабельных колодцев, вели внешнее наблюдение, подмечая подозрительных граждан и транспорт. Так, 12 августа около четырех утра в поле зрения одного из гвардейцев попал автомобиль «Ниссан Вингроуд», который выезжал с ул. Фрунзе в Дзержинском районе г. Новосибирск, оставив после себя открытые колодцы кабельной канализации. Информацию о подозрительном авто гвардеец передал в службу безопасности «Ростелеком».

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

13 августа в 02:29 ночи на пульт централизованного наблюдения Управления вневедомственной охраны Кировского района г. Новосибирск поступил сигнал тревоги с линейно-кабельного сооружения, расположенного на ул. Оловозаводская. Прибывший экипаж ГБР задержал уже находившийся к тому времени в розыске «Ниссан Вингроуд»,а также трех мужчин, при которых были обнаружены: ножницы по металлу, инструменты для перепиливания кабеля, лебёдка для его извлечения, радиостанции, фонари, перчатки, сотовые телефоны и сим-карты.

Не было никаких сомнений в том, что замеченный гвардейцем днем ранее автомобиль совершенно не случайно оказался ночью на другом конце города, рядом с колодцами, в которых проходят линии связи. Задержанные были доставлены в отдел полиции № 8 Кировского района по подозрению в совершении кражи.

В настоящее время,в рамках возбужденного уголовного дела, одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим – подписка о невыезде, ведется работа по установлению причастности задержанных лиц к совершенным ранее кражам линий связи Новосибирского филиала.

Начальник отдела обеспечения защиты государственной тайны Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Макаров поблагодарил Агентство Безопасности ГВАРДИЯ за проведенную оперативную работу, отметив, что изобличение и задержание преступников стало возможным, благодаря именно ей.