Законопроект «Единой России» обеспечит снижение цен на лекарства и сделает препараты доступнее

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» предлагает ввести в законодательство понятие «аптечная сеть», чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек, что сделает доступ для них более справедливым. Это один из ключевых моментов законопроекта. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания с профильными министерствами и ведомствами, которое прошло на площадке партии.

Также, по словам Турчака, «Единая Россия» выступает за ограничение доли аптечной сети на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами и за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств 5 процентами от оборота именно аптечной сети.

Кроме того, в «Единой России» предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов.

Минздрав, Минпромторг, ФАС, Росздравнадзор принципиально поддержали законопроект и заявили о готовности дорабатывать инициативу совместно с «Единой Россией».

- Здесь два аспекта: лекарственное обеспечение стационара и обеспечение льготными препаратами амбулаторных пациентов. Закупки для стационара регулируются Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, который в целом медиков удовлетворяет. Правда, в этом году возникли проблемы, связанные с пандемией: пришлось докупать необходимые лекарства, а это повлекло дополнительные расходы. Есть сложности с обеспечением льготными лекарствами пациентов с редкими патологиями. Фармакотерапия становится более высокотехнологичной и дорогостоящей, а финансирование существенно отстает. Это серьезная проблема, поскольку для пациентов получение препаратов жизненно необходимо. Еще один важный вопрос - регистрация лекарственных препаратов. Многие препараты, которые врачи рекомендуют пациенту как наиболее эффективные, в РФ не зарегистрированы. Назрела необходимость обсудить эту проблему, - считает член Президиума регионального политсовета «Единой России» главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.