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Под Новосибирском 13-летний школьник вывел младшего брата из горящего дома

Детей на улице нашли соседи, они же вызвали туда пожарных
Алена КулешоваАленаКулешова
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Заметив дома дым, ребята сразу же выбежали на улицу, где их нашли соседи.

Заметив дома дым, ребята сразу же выбежали на улицу, где их нашли соседи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Старый Искитим под Новосибирском загорелся частный дом: там в тот момент одни находились двое детей. Заметив дома дым, ребята сразу же выбежали на улицу, где их нашли соседи, которые и вызвали пожарных.

— Утром 18 августа, около 9:36, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит одноэтажный жилой бревенчатый дом. Когда пожарные прибыли на место, из дома шел дым. За три минуты специалисты ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра, в результате которого была повреждена кухонная мебель и закопчены стены, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Дети, 13 и 8 лет, были дома одни. В МЧС предполагают, что здесь причиной пожара стало короткое замыкание проводов у микроволновки, которая и загорелась позже. Соседи вовремя вызвали на место пожарных и остались ждать вместе с детьми скорую помощь. Медики осмотрели ребят и отвезли их в центральную районную искитимскую больницу. По предварительным данным — дети не пострадали.

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