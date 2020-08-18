Под Новосибирском 13-летний школьник вывел младшего брата из горящего дома

Заметив дома дым, ребята сразу же выбежали на улицу, где их нашли соседи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Старый Искитим под Новосибирском загорелся частный дом: там в тот момент одни находились двое детей. Заметив дома дым, ребята сразу же выбежали на улицу, где их нашли соседи, которые и вызвали пожарных.

— Утром 18 августа, около 9:36, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит одноэтажный жилой бревенчатый дом. Когда пожарные прибыли на место, из дома шел дым. За три минуты специалисты ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра, в результате которого была повреждена кухонная мебель и закопчены стены, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Дети, 13 и 8 лет, были дома одни. В МЧС предполагают, что здесь причиной пожара стало короткое замыкание проводов у микроволновки, которая и загорелась позже. Соседи вовремя вызвали на место пожарных и остались ждать вместе с детьми скорую помощь. Медики осмотрели ребят и отвезли их в центральную районную искитимскую больницу. По предварительным данным — дети не пострадали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru