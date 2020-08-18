В Новосибирске спалили машину замдиректора школы

Автомобиль потушили за шесть минут. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Инцидент произошел ночью 17 августа во дворе дома на улице Планировочная, 1\2. По данным регионального ГУ МЧС, звонок поступил около 03.33, на месте пожарные обнаружили пылающую «Тойоту Премио».

Пожар удалось ликвидировать за шесть минут, однако машина была полностью уничтожена. Хозяйка автомобиля была на месте происшествия, однако 53-летняя женщина не смогла сама потушить пламя.

Как сообщил источник в правоохранительных органах КП-Новосибирск, хозяйка сгоревшего авто работает заместителем директора школы-интерната №133. Причиной пожара, скорее всего, стал поджог.

- Знаю, что такая версия рассматривается: пусть следствие разберется. Скорее всего, это никак не связано с моей профессиональной деятельностью. Нет, это не бывшие ученики, — сообщила КП-Новосибирск педагог Наталья Никифорова.

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Хозяйка машины не пострадала.(подробнее)

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