Под Новосибирском «Волга» врезалась в авто полицейского: лейтенант погиб

Автомобиль полицейского искорежило от сильного удара. Фото: предоставлено УГИБДД по Новосибирской области

Жесткая авария произошла в Чулымском районе. Сотрудник линейного отдела полиции - 36-летний Дмитрий Саяпин возвращался с семьей в Новосибирск, неожиданно перед его «Тойотой» на встречку вылетела «Волга». После столкновения автомобиль полицейского оказался в кювете: машина была искорежена настолько сильно, что медики с трудом извлекли пострадавших.

— Авария произошла 16 августа: за рулем ГАЗ-3110 был 52-летний безработный водитель , он пытался совершить обгон, — сообщили в УГИБДД по Новосибирской области. — Водитель «Тойоты» погиб на месте до приезда «Скорой помощи», а его жена и ребенок были доставлены в больницу.

Водитель "Волги" получил травмы, но остался жив. Фото: предоставлено УГИБДД по Новосибирской области

Известно, что погибший сотрудник Дмитрий Саяпин служил в МВД с 2004 года. Авария случилось в нерабочее время, когда Дмитрий с семьей на личном автомобиле возвращался с отдыха домой.

Виновник аварии - водитель «Волги» - практически не пострадал: у него сломан нос.

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