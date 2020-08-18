В Новосибирске любитель роликов украл 15 велосипедов и продал их на «Авито»

Новосибирец мог похитить 42 велосипеда за четыре месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские полицейские поймали угонщика велосипедов: жулика задержали 10 августа, когда он пытался украсть велик на жилмассиве «Матрешкин Двор».

По данным источника КП-Новосибирск, задержанным оказался ранее судимый за угон сибиряк: он причастен к совершению 15 краж велосипедов. Орудовал жулик с апреля по август 2020 года в Калининском, Заельцовском, Дзержинском, Ленинском, Кировском и Советском районах города.

— Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу. Кроме того, задержанного проверяют на причастность к 27 нераскрытым кражам велосипедов, — сообщили КП-Новосибирск в полиции.

Судя по страничке в соцсети, у вора есть жена и маленький ребенок. А еще он - любитель роликов: он выкладывал фото, сделанные во время катания, и до сих пор состоит в тематической группе. Но там он ни с кем особо не дружил:

— У нас свободный вход для всех, поэтому он состоит в группе. Данный персонаж в общих покатушках и встречах участия не принимал, — рассказал представитель движения роллеров Новосибирска Виталий.

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