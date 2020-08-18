«Пронзила сердце»: под Новосибирском женщина заколола ножом навязчивого ухажера

Мужчина начал приставать к сибирячке, что вынудило ее схватиться за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

43-летняя жительница поселка Кольцово убила ножом своего знакомого, который к ней приставал. Об этом сообщили в следственном комитете.

— По версии следствия, 15 августа подозреваемая распивала спиртное с двумя знакомыми мужчинами у себя на садовом участке в СНТ «Клен». Когда один из них вышел на улицу, другой стал оказывать женщине знаки внимания и приставать. Она попросила его прекратить, но мужчина не отреагировал. Подозреваемая разозлилась, взяла со стола нож и ударила навязчивого поклонника в область сердца. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался на месте. Женщина сама вызвала полицию и «скорую», — рассказали в следственном комитете по НСО.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя сейчас сибирячку заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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