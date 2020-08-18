«Это он в сказках яблочки ест»: сибиряки держат дома ежа — он кусается и не дает спать ночью

Ежика нашли во дворе дома. Фото: Михаил Брауэр.

Житель Новосибирска нашел во дворе дома в Кировском районе ежа. Он захотел помочь животному, но не знал, как.

— Как считаете, стоит его забрать или отвезти в лес? — спросил мужчина в группе «Типичная Затулинка».

Оказалось, что на Затулинке живут много ежиков. Поэтому новосибирцы посоветовали не отвозить его в лес. Но и домой брать не рекомендуют: один из подписчиков подробно рассказал, чем это чревато.

— Не надо его никуда везти, у него, может, рядом дом и семья.

— Он найдет свой дом, не трогайте.

— Если ты заберешь его домой, твоя жизнь станет мучением. Он громко ходит, как крыса шебуршит ночью, а его помет тяжело отковыривать от линолеума. В детстве он долго жил у друга, кусал за ноги. Фаршем кормить приходилось, это в сказках он яблочки кушает, — написали в комментариях.

Напомним, сибиряки встречают и других интересных животных. В селе Ордынском вчера нашли ядовитого паука с окрасом, как у осы.

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