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Общество

Попросил миллион на подкуп: адвоката из Бердска будут судить за обман подзащитных

Теперь его могут лишить свободы за преступление
Надежда РыжкинаНадеждаРыжкина
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Адвокату передал почти миллион рублей, якобы на подкуп суда.

Адвокату передал почти миллион рублей, якобы на подкуп суда.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бердский адвокат пойдет под суд за мошенничество. Он обманул семью, которая в 2015 году наняла его для защиты интересов их сына, обвиняемого в особо тяжком преступлении.

— Адвокат сообщил потерпевшим, что может договориться с районным судом Новосибирска, чтобы преступление мужчины переквалифицировали на менее тяжкое. Но никакой реальной возможности сделать это он не имел, — сообщили в Бердском городском суде Новосибирской области.

Переговоры с судом адвокат устраивать и не собирался, но деньги за свои «услуги» попросил. Всего за год потерпевшие передали ему 908 тысяч рублей.

Адвоката обвинили в мошенничестве. Максимальное наказание, которое он может за это получить — 6 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении него поступило в Бердский городской суд 27 июля. 27 августа пройдет судебное заседание.

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