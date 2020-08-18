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Умные вещи

«Ростелеком» предлагает сибирякам больше читать и слушать книги

Компания «Ростелеком» и популярный сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес»открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Тестовый период можно оформить на 14 дней, чтобы после этого определиться с видом и сроком подписки. В акции могут участвовать пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома».

«Базовый» вариант подойдет тем, кто привык читать как классику, так и популярные произведения: в подписку входит 135 тысяч электронных книг. Подписка «Премиум» дополняет основной тип текстами по саморазвитию, бизнес-литературой и бестселлерами. Для любителей совмещать полезное с приятным и слушать книги в машине или на пробежке подойдет тариф «Аудио», который включает в себя 26 тысяч аудиокниг разных жанров. Тем, кто хочет получить все и сразу, можно оформить подписку «Все включено», где собрано 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг.

- Наш сервис подходит для тех, кто привык читать, следить за новинками и всегда иметь под рукой любимую книжку. Каждая подписка предоставляет доступ к обширному каталогу книг, которые теперь не нужно покупать по одной. Читать тексты можно онлайн или же загружать их в приложение и открывать даже там, где нет интернета. Кроме того, подписка позволяет пользоваться услугой всем членам семьи: доступ к библиотеке открывается одновременно для 5 человек для чтения книг с разных устройств, - отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Чтобы получить доступ к каталогу, нужно зайти в личный кабинет «Ростелекома» и оформить подписку на странице «Домашний интернет», следуя подсказкам системы. Узнать подробнее о сервисе, а также познакомиться с подписками и их условиями можно на сайте rt.ru/books и по телефону 8-800-100-0-800.