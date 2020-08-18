В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 50 человек

Врачи делают все возможное, чтобы болезнь отступила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 17 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 50 заболевших коронавирусом за сутки. За это же время выздоровело еще 52 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 724 человека, из них — 653 ребенка. 9385 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 319 человек, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 57 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов

Сейчас в детской больнице №3 лежат 30 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1156 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 374 283 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 240 жителей региона, 34 046 человека сняты с меднаблюдения.

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