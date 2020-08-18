В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре пациента: что мы о них знаем

Краткую информацию об умерших сообщил оперштаб.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще четыре человека. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек, — рассказали в оперштабе НСО.
Сейчас в реанимации находятся 57 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 8 пациентов.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 10 724 человека, в том числе инфицированы 653 ребенка. Выздоровели 9 385 пациентов.
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