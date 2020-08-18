Новые легковушки пополнили почтовый автопарк в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой МР Сибирь АО «Почта России».

17 новых автомобилей LADA Largus грузоподъёмностью 750 кг готовятся к выходу на дороги Новосибирска. Их планируют задействовать для курьерской доставки EMS-отправлений по Новосибирску и пригороду. Автомобили оснащены маячками, сиреной, сигнализацией с обратной связью и дополнительным комплектом зимних шин. Салон оборудован кондиционером, аудиосистемой и другими опциями.

- Обновление и расширение автопарка являются важной составляющей любого логистического процесса. Новые курьерские автомобили - это комфорт для водителей, надежность доставки и скорость. Раньше по городу курсировали, доставляя или забирая почтовые отправления, в среднем 23 автомобиля курьеров. А сейчас их количество увеличится почти в 2 раза, - рассказал начальник участка курьерской доставки УФПС Новосибирской области Дмитрий Филатов.

Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно, не выходя из дома: через сайт Почты России, в мобильном приложении или по бесплатному номеру курьерской службы EMS - 8-800-200-50-55. По приезде сотрудник оформит отправку и примет оплату. Все экспресс-отправления регистрируются, статус доставки и вручения легко отследить. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.