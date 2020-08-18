Завершились поиски 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома в Новосибирске

Мальчика нашли через день после начала поисков. Фото: "Лиза Алерт"

Во вторник, 18 августа, 12-летнего Матвея Смирнова из Новосибирска благополучно нашли. Подростка удалось вернуть домой. Искать его помогали родители, друзья и педагоги, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

— Мальчика нашел автономный экипаж нашего отряда. У нас было предположительно место его нахождения, ребята поехали туда. Также туда выехали сотрудники полиции, но наш отряд раньше нашел пропавшего. С мальчиком все в порядке, он жив, здоров, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, подросток ушел из дома в черной спортивной форме 16 августа, на телефонные звонки не откликался. Родные обратились к отряду спасателей, когда от ребенка сутки не поступало никаких вестей.

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