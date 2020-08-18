Пробки в Новосибирске на 18 августа 2020 года: водители застряли на Большевистской

Пробки в Новосибирске на 18 августа 2020. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на 18 августа 2020 года растянулись по обоим берегам Новосибирска. Самая значительная из них — затор на улице Большевистской, который протянулся почти на 5 километров от «Речного вокзала» до Бугринского моста. По данным «Яндекса», уровень пробок в 9 часов утра — 5 баллов.

Также движение затруднено на октябрьском мосту при въезде с левого берега и на улицах Широкой, Ватутина, Немировича-Данченко, Блюхера, Станционной, Порт-Артурской, Троллейной, Хилокской, Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу пробки протянулись по улице Кирова, Ипподромской, Красному проспекту, проспекту Дмитрова, Фрунзе, Кошурникова и Волочаевской.

«Яндекс» оценивает уровень пробок в 5 баллов. Фото: «Яндекс Пробки».

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