«Сколько брызг подняли!»: белые медведи в зоопарке подрались из-за красных леек

Медвежата сразу бросились к лейкам, а их мама интереса не проявила. Фото: стоп-кадр.

Новосибирский фотограф Анна Новикова подарила медведице Герде и ее медвежатам Норди и Шайне из зоопарка новые игрушки. Выбор пал на необычные предметы — лейки. Их она бросила прямо в бассейн к медведям.

— Мишкам обычно дарим конусы и канистры. Но белый цвет уже надоел, были красные лейки, и я решила подарить их, — объяснила Анна КП-Новосибирск.

Норди и Шайна скучковались в одном месте и с нетерпением ждали, пока им бросят новые игрушки. А после с разбега прыгали за ними в бассейн прямо через свою маму Герду и дрались за лейки, подняв кучу брызг. А потом выходили на берег с добычей и уже бросали игрушки во все стороны.

Медвежата довольно сильно покусали и сняли лейки во время игр. Фото: стоп-кадр

— Как приятно видеть, как счастливые медведи весело играют! Столько брызг подняли.

— Прыжок Шайны через маму! Вау!

— Какие интересные игрушки! Радости медведей нет предела!

— Вспомнила прошлое лето, когда им дарили красные канистры! — написали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что подросшие медвежата по-прежнему ведут себя, как дети. Недавно они бегали за мамой, жалобно прося покормить их молоком.

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