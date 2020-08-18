«Туда столько не поместится»: новосибирцы нелегально прописали в хостеле 2,5 тысячи мигрантов

Преступники нелегально прописывали в хостеле мигрантов за плату. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полиция Новосибирской области при силовой поддержке ОМОН задержали преступную группу, которая нелегально прописала в одном из хостелов Ленинского района несколько тысяч нелегалов.

— В группу входили 6 ранее не судимых жителей Новосибирска: четверо мужчин и две женщины в возрасте от 25 до 58 лет. Старший из них был организатором противоправных действий. С помощью поддельных документов они нелегально трудоустраивали и прописывали мигрантов в хостеле, собственником которого был старший из задержанных, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В хостеле могли поселить до 2500 нелегалов. Фото: ГУ МВД по НСО.

За месяц участники группы могли поставить на учет около 2500 человек, при том что хостел для стольких жильцов не оборудован. За каждого фиктивно зарегистрированного человека подозреваемые получали 3 тысячи рублей.

Сейчас полицейские устанавливают остальных участников группы и иные эпизоды преступления.

Полиция устанавливает остальных участников преступной группы. Фото: ГУ МВД по НСО.

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