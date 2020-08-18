«Боимся детей отпускать гулять»: новосибирцы жалуются на свисающие в их дворе высоковольтные провода

По периметру детской площадки у их домов свисают высоковольтные провода. Фото: «Сибкрай.ru»

Жители многоэтажек на улице Дуси Ковальчук заявляют, что всерьез опасаются за своих детей. Дело в том, что по периметру детской площадки у их домов свисают высоковольтные провода. Новосибирцы уже семь лет жалуются во все инстанции и просят решить эту проблему, но во дворе все остается по-прежнему.

— Когда сильный ветер дует — их болтает из стороны в сторону: глядишь, оборвется в любую минуту. Эту картину я наблюдаю с 2013 года — рассказала изданию «Сибкрай.ru» старшая по дому Галина Гукова. — Сначала говорили, что это временное явление. Но сколько времени уже прошло! Ничего не меняется, а на все наши жалобы мы получаем только отписки.

Этот временные кабель — главный источник питания расположенных около дома различных киосков. Жители дома уже пробовали обратиться к бизнесмену напрямую. Но и тут не нашли понимания. Собственник уверен: если ничего не случилось, то и проблемы никакой нет.

Сибиряки, тем не менее, ждать трагедии не намерены. Сейчас люди готовы уже идти на крайние меры и обращаться за помощью в МЧС и рассказать о нависающей угрозе жизни, которая не дает их детям спокойно гулять во дворе

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru