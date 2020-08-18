В Новосибирский зоопарк из Питера привезут пятерых сов и белку

В Новосибирском зоопарке скоро появятся новые жильцы. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям\https://ursn.spb.ru/

В Новосибирском зоопарке скоро появятся новые жильцы. Они прилетят туда из Санкт-Петербурга.

— В аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль трех ястребиных сов, двух сипух и одной белки. Все животные летели из Ленинградского зоопарка в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, — сообщили на сайте Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Никаких нарушений в результате проверки эксперты не нашли. Питомцы были спокойно отправлены дальше, к получателю.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как волонтеры выпустили на волю спасенную большую ушастую сову. Летом к зоозащитникам попали несколько птиц, которых они выкормили и вырастили, подготовив к дикой природе.

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