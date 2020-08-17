«Обломки разбросало по дороге»: в Новосибирске иномарка влетела под грузовик

Иномарка залетела под грузовик. Фото: Валентин Лутаев

Вечером, 17 августа, в Кировском районе Новосибирске произошло ДТП. Там иномарка залетела под грузовик.

— На улице Немировича-Данченко столкнулись седан Subaru Legacy и грузовик, — сообщили в паблике «АСТ-54». — От удара в заднюю часть грузовика, у Субару оказалась смята вся передняя часть, обломки разбросало по проезжей части, а из-под капота пошел пар.

На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и других спецслужб. Фото: "АСТ-54"

На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и других спецслужб. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что водителю легковой машины повезло: он не получил серьезных травм.

— Саму аварию мы не видели, будучи дома услышали громкий удар, сразу же вышли посмотреть. Скорая к тому моменту там уже стояла, они их облбольницы быстро приезжают. Водитель жив, судя по всему, он отделался испугом и несерьезными травмами, — рассказал КП-Новосибирск Валентин Лутаев.

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