Вор вынес из новосибирской больницы 100 килограммов мяса за три дня

В Новосибирске из пищеблока Горбольницы кто-то за три дня украл 100 килограмм мяса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске из пищеблока Горбольницы кто-то за три дня украл 100 килограмм мяса. В помещение преступник влез через окно.

— С 14 августа по 16 августа кто-то сломал решетку пластикового окна в пищеблоке корпуса №2 в здании Горбольницы, залез внутрь и вынес оттуда 100 килограмм мяса. Ущерб пока еще устанавливается, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как подростки на детской площадке украли велосипед у 8-летнего мальчика из многодетной семьи. Сейчас отец ребенка пытается найти тех, кто это сделал. Велосипед он подарил сыну на день рождения. Родители мальчика также обратились за помощью в полицию.

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