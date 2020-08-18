Погода в Новосибирске на 18 августа 2020 года: захватите зонтики

В Новосибирске снова пойдут дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 18 августа 2020 года будет по-прежнему жаркой, однако снова начнутся дожди

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25-27 градусов, ночью — +14-16. Переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +22-27 градусов. Сибиряков ждут переменная облачность, преимущественно без осадков, местами кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 17.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура нем составит +23-26 градусов.

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