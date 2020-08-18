Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 августа 2020 года расскажет о ситуации в регионе Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 18 августа 2020 года. По данным оперштаба, уже несколько дней подряд число выздоровевших превышает число заболевших.

— В регионе зарегистрирован всего 10 674 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 650 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 9333 пациента. Всего от болезни скончались 306 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 58 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 201 человека. Медицинские работники провели 369 635 тестов на коронавирус.

Карта распространения коронавируса.

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