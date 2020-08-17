В Новосибирске школьник на мопеде влетел в «Мерседес»

В Новосибирске 11-летний мальчик на мопеде столкнулся с «Мерседесом». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 11-летний мальчик на мопеде столкнулся с «Мерседесом». ДТП произошло 17 августа, в Ленинском районе города.

— Около пяти часов вечера, в Ленинском районе 11-летний мальчик ехал на мопеде по улице Болотная со стороны улицы 2я Дальняя в сторону улицы Яринская. Около дома № 124 на улице Болотная он объезжал припаркованную машину и столкнулся с едущим ему навстречу автомобилем «Мерседес», за рулем которого был 44-летний водитель, — рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате ДТП мальчик попал в больницу с ушибами. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Госавтоинспекции напомнили, что водить мопед разрешено только с 16 лет при наличии соответствующей категории «М», а также используя мотошлем.

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