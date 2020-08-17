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Общество

Обновленное по нацпроекту Краснояровское шоссе придет на смену временной объездной дороге через месяц

Протяженность отремонтированного участка дороги составит 785 метров
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Через месяц планируется завершить капитальный ремонт автодороги Новосибирск-Красный Яр. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Через месяц планируется завершить капитальный ремонт автодороги Новосибирск-Красный Яр. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Через месяц планируется завершить капитальный ремонт автодороги Новосибирск-Красный Яр. Проводится он в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2020 году.

После того, как появилась информация о том, что участок дороги Новосибирск-Красный Яр находится в аварийном состоянии, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области пояснили, что временная объездная дорога на данном участке действует до завершения капитального ремонта в рамках нацпроекта БКАД. А дефекты, возникшие на ней из-за сильных осадков, были оперативно устранены.

Напомним, протяженность ремонтируемого участка дороги Новосибирск-Красный Яр составляет 785 метров. На проведение этих работ было выделено порядка 37 миллионов рублей федерального и регионального бюджетов. В частности, на этом участке планируется заменить дорожное покрытие с применением ЩМА-20, заменить дорожные знаки, установить барьерное ограждение и нанести разметку.

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