Главный санитарный врач Анна Попова оценила борьбу с коронавирусом в Новосибирской области

Анна Попова высоко оценила работу по борьбе с коронавирусом в регионе. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова побывала с рабочей поездкой в Сибири и высоко оценила работу правительства Новосибирской области по борьбе с коронавирусом.

- Регион достаточно непросто входил в эту ситуацию, учитывая элементы «ковидного нигилизма» на старте. Это обусловило определенный рост в самом начале. Но затем и отношение жителей, и готовность медицинского сообщества, моих коллег из Роспотребнадзора, организация активной работы штаба Правительства области и Губернатора и сработали в «плюс». Мы сегодня видим стабильную ситуацию, а в последние две недели она динамично улучшается: темп прироста составляет 0,6-0,7. Это среднероссийский темп на сегодняшний день. Могу сказать, что такая ситуация демонстрирует хороший организаторский подход, - подчеркнула главный санитарный врач РФ.

А также Анна Попова и губернатор Андрей Травников обсудили готовность региона к 1 сентября:

- Задача номер один, которая стоит сегодня перед нами, это подготовиться и без всплеска заболеваемости, без проблем войти в новый учебный год в привычном для нас, очном формате обучения, - отметил глава региона. - Мы принимали точечные взвешенные решения, каждое из которых сопровождалось компенсационными дополнительными ограничениями. Например, разрешение прогулок и занятий спортом на улице вводили одновременно с запуском системы мониторинга, мобильного приложения «112 — Экстренная помощь». Я считаю, что этот бесценный опыт, который мы накопили за период пандемии, позволит нам мягко и контролируемо начать учебный год 1 сентября в очном формате

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