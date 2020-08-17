Блондинка проиграла: начальницу участковых, уволенную за сообщения в WhatsApp, не вернули на службу

Суд отказался восстановить на службе экс-начальника участковых Елену Устинову. Фото: соцсети.

Суд отказался восстановить на службе экс-начальника участковых Елену Устинову. Об этом стало известно сегодня, 17 августа.

— Судом было рассмотрено гражданское дело по иску Устиновой Елены Александровны к ГУ МВД России по Новосибирской области о признании приказа незаконным, восстановлении на работе, взыскании денежного содержания за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, — сообщили в Калининском районном суде Новосибирска.

Напомним, уволили Елену Устинову после проверки аудиозаписей, вспылывшх в соцсетях. На них голос, как потом оказалось, принадлежавшей Елене, отдавал подчиненным приказы оформлять всех, кто находится на улице в период самоизоляции, чтобы набрать составить определенное количество протоколов. В суд экс-глава участковых обратилась в июне с требованием признать ее увольнение незаконным.

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