«А я пытался его в руки взять»: под Новосибирском нашли паука с полосками, как у осы

Позже мужчина посадил паука в банку и отнес в парк. Фото: Артур Тимофеев.
Житель поселка Ордынское Артур Тимофеев нашел у себя на огороде паука с необычной желто-черной окраской. Он так и называется — паук-оса. Другое название — аргиопа. Фотографию с восьминогим созданием сибиряк выложил в соцсети.
— В Ордынке объявился паук-оса. Может они раньше были, но вчера чуть мне на голову не прилетел на своей паутине в моем огороде. По размеру как наш большой паук, крестовик. Они питаются мушками и насекомыми, — написал Артур в группе «Подслушано Ордынка».
Он также рассказал, что пауки-осы опасны для человека тем, что аллергическая реакция от укуса может вызвать тяжелые нарывы и даже привести к некрозу ткани. КП-Новосибирск сибиряк рассказал, что поймал паука в банку и выпустил его в парке.
Сибиряки не раз встречали необычного паука у себя на огородах. Фото: Алексей Букреев.
Подписчики группы рассказали, что паук встречался и на их огородах. Некоторым окрас животного показался очень красивым.
— Видел такого в огороде в Вагайцево. Расцветка необычная.
— А я парочку лет назад доставал его, пытался в руки взять!
— Уже года три или четыре его наблюдаю на своем огороде. Самое неприятное — он не боится человека, не прячется. Опасный паучок, стараюсь, пока начало лета, проверить грядки и убрать всех, — написали они в комментариях.
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