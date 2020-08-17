«Мы пережили настоящий ужас»: матери, которую разлучили с младенцем из-за коронавируса, показали сына

Младенца перевели в другую больницу без мамы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Женщина родила здорового ребенка еще 10 августа в роддоме ЦКБ Академгородка. Но у нее самой заподозрили инфекцию: первый анализ на коронавирус, взятый из пуповины, показал положительный результат. Все остальные пробы, со слов отца, были отрицательными.

- Моей жене сказали, что типа вы свободны, а ребенка мы забираем. Сына увезли в инфекционную больницу в Мочище, хотя нам на руки дали справку, что он здоров, - рассказал КП-Новосибирск отец новорожденного Игорь Рябцев. – Нас в больницу к нему не пускали, сын вообще оказался в реанимации с двусторонней пневмонией и в тяжелом состоянии.

Родителей успокоили, что подозрений на коронавирус у новорожденного нет. Просто ребенок простыл.

Но самое главное, что к малышу не пускали родителей, так как у мамы подозревали коронавирус. Решить вопрос с госпитализацией мамы в эту же больницу удалось только сегодня, 17 августа.

- Сегодня мы приехали с женой туда, ее с малышом вместе перевели в пятое отделение этой больницы, - говорит Игорь. – Мы пережили за эти дни настоящий ужас, не могли добиться никакой информации о ребенке, нам не разрешали его даже навестить.

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