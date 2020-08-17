Продавцы секс-шопа испугались странного поведения посетителя

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

14 августа в 15.12 бойцы ГБР разбудили и выпроводили бомжа, уснувшего на ступеньках аптеки, находящейся на улице Блюхера в Ленинском районе. Об этом их попросили работники, нажавшие кнопку тревожной сигнализации. 14 августа в 15.23 сигнал тревоги поступил из пивного супермаркета, расположенного на улице В. Потылицына в Октябрьском районе. Пьяный молодой человек приставал к продавцам и мешал им работать. Бойцы ГБР вывели его из магазина. 15 августа медики больницы, расположенной на улице Ползунова в Дзержинском районе, не могли справиться с буйным пациентом, которого мучала острая боль. В присутствии бойцов ГБР медики поставили мужчине обезболивающий укол, после чего тот успокоился. 15 августа в 20.25 в магазине на улице Кубовой в Заельцовском районе агрессию проявили пойманные за кражей бутылки вина мужчина и женщина. Когда продавцы уличили их в воровстве, те кинулись в драку. Прибывшие по вызову бойцы ГБР совместно с полицейскими задержали криминальную пару. 16 августа в 15.37 кнопку тревожной сигнализации активировали в секс-шопе на улице Б. Богаткова. Продавца напугал пьяный молодой человек, который внезапно заскочил в магазин и тут же стремительно выбежал из него, после чего как ни в чем не бывало сел на крыльцо и принялся пить пиво. «Гвардейцы» убедили загадочного посетителя прекратить распивать спиртное в общественном месте, и тот удалился. 16 августа в 18.11 тревожная кнопка была нажата в супермаркете, расположенном на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска. Продавцы заметили, как мужчина пытается вынести из торгового зала бутылку коньяка. В присутствии бойцов ГБР мужчина вернул работникам магазина коньяк, сообщив, что передумал его приобретать.