Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование ГК «Расцветай» для строительства жилого дома в Новосибирске

Дом «Расцветай на Ядринцевской».

Средства проектного финансирования девелопер направит на строительство многоквартирного жилого дома. Застройщик возведет в центре Новосибирска новостройку высотой 27 этажей на 248 квартир. Дом строится в пешей доступности от Центрального парка, стадиона «Спартак» и театра оперы и балета. Срок ввода объекта в эксплуатацию - середина 2022 года.

- Группа компаний «Расцветай» за короткий период сумела заработать репутацию надежного застройщика как среди покупателей квартир, так и среди партнеров, в том числе банков. Успех девелопера складывается в том числе за счет работы с опытными партнерами и контрагентами, среди которых и уполномоченный в сфере жилищного строительства Банк ДОМ.РФ. Наше сотрудничество с группой компаний «Расцветай» насчитывает уже несколько проектов в различных городах, среди которых Новосибирск и Москва, - рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 10 августа почти 31% жилья (860 тысяч квадратных метров) в Новосибирской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 миллиона 794 тысячи квадратных метров жилья.

- Банк ДОМ.РФ - один из наших ключевых партнеров. Уполномоченный в сфере жилищного строительства банк стремится выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения с застройщиками, предоставляет финансирование на максимально выгодных условиях, оперативно рассматривает заявки от девелоперов, выходит на подписание сделок и выдачу денежных средств, - отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Главное звено». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф