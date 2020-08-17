В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 53 человека

Благодаря врачам болезнь отступает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 17 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 53 заболевших коронавирусом за сутки. За это же время выздоровело еще 67 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 674 человека, из них — 650 детей. 9333 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 315 человек, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 58 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов

Сейчас в детской больнице №3 лежат 32 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1122 взрослых пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 369 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 201 житель региона, 33 930 человека сняты с меднаблюдения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru