В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 53 человека

Благодаря врачам болезнь отступает.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 17 августа, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 53 заболевших коронавирусом за сутки. За это же время выздоровело еще 67 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 10 674 человека, из них — 650 детей. 9333 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 315 человек, — рассказали в оперативном штабе.
В отделениях интенсивной терапии находятся 58 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов
Сейчас в детской больнице №3 лежат 32 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1122 взрослых пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 369 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 201 житель региона, 33 930 человека сняты с меднаблюдения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru