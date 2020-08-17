В Новосибирской области от коронавируса умерли еще три человека: что мы о них знаем

От коронавируса умерли еще 3 человека в НСО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 3 пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще три пациента: мужчина 82 лет и две женщины в возрасте 67 и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 315 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 58 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 12 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 10 674 человека, в том числе инфицированы 650 детей. Выздоровели 9 333 пациента

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