«А ему какая разница?»: таксист запретил сибирячке снимать блог у себя в машине

София со своей дочкой. Фото: sofia_savenkova

Новосибирская танцовщица и блогер София Савенкова пожаловалась, что ей запретили снимать истории для «Инстаграма», пока она ехала в такси. Об этом она рассказала своей почти полумиллионной аудитории.

— Поехали мы с мужем Кириллом вчера в торговый центр. Прошу его помочь мне снять рекламные сториз. Попросила водителя такси прикрыть окна не н долго, чтоб не было шума, он спросил: «Зачем?» Отвечаю, что мне нужно записать видео. Еего ответ меня ошарашил: «Вы не будете тут ничего снимать», — написала она на своей странице в «Инстаграм».

Девушка попыталась отстоять свое право на съемку, но таксист пригрозил, что в таком случае никуда ее не повезет.

— По-моему, человека задели мои рекламные слова про красивую жизнь. Как считаете, это нормально вообще? — спросила Софья подписчиков.

Мнение аудитории разделилось. Кто-то посчитал, что блогер повела себя нетактично по отношению к водителю, другие решили, не прав был таксист.

— Я если бы ты по телефону разговаривала, он бы тоже высадил? Не понимаю.

— Правильно водитель сказал: его машина, его правила! Зачем мешать?

— Странный водитель, ему то вообще какая разница? Не его же снимают действительно.

— Соня, я считаю, что ты не права. Я работала в такси, сейчас муж в такси. И пассажиры разные бывают. Я бы тоже не хотела, чтобы в моей машине снимали, — написали они.

Напомним, София Савенкова любит удивлять подписчиков экстравагантными видео. Недавно она съела на спор торт прямо с полки магазина.

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