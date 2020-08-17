«Будто по Марсу гуляю»: сибиряк восхитил соцсети фото невероятного малинового озера

Необычный цвет воде придают рачки. Фото: sergey_sterling

Фотограф из Новосибирска Сергей Братищев поделился в соцсетях невероятными кадрами озера с водой малинового цвета. Это чудо природы можно найти в Алтайском крае. Фантастическими снимками фотограф поделился в соцсетях.

А кратеры образованы солью, которая проступила на поверхность. Фото: sergey_sterling

— Вы видели вообще когда-нибудь что-то подобное? Мы собирались поехать на озеро Малиновое. Правда, из-за сухого и жаркого лета оно оказалось совсем не малиновым, зато озеро рядом, Печатное, просто сразило нас своим цветом. Мы, конечно, были немного не в себе от увиденного, — рассказал Сергей на своей странице в «Инстаграме».

Увидеть эту красоту вживую можно в Алтайском крае. Фото: sergey_sterling

Фотограф объяснил, что цвет воды обусловлен пигментом, который выделяет рачок артемия, живущий в озере. А из-за недостатка влаги на поверхность проступила соль, и образовались «марсианские» кратеры.

Подписчики отреагировали на снимки по-разному. Кого-то так же восхитили виды озера, кому-то показались жуткими.

— Просто невероятное волшебство!

— Выглядит жутковато, особенно с высоты.

— Очень похоже на стейк из мраморной говядины! — написали они в комментариях.

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