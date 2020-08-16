В Новосибирске пропал 12-летний мальчик: дома не появлялся уже сутки

Мальчика пока не нашли. Фото: «Лиза Алерт».

Волонтеры и полиция ищут пропавшего в Новосибирске 12-летнего школьника - Матвея Смирнова: о мальчике нет вестей уже сутки.

- Ребенок пропал 16 августа, - сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт». - На связь с родными он не выходил.

Приметы пропавшего мальчика такие: рост 148-150 сантиметров, спортивное телосложение, карие глаза, черные волосы.

- Матвей был одет в чёрное трико со светлыми лампасами, чёрную футболку с рисунком, темно-серые кроссовки, - продолжают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с волонтерами по тел. 8-800-700-54-52.

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