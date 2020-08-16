Стало известно, сколько мэр Анатолий Локоть и его жена заработали за 2019 год

Анатолий Локоть заработад 3,63 миллиона. Фото: Влад КОМЯКОВ

На сайте мэрии Новосибирска появились данные о доходах мэра Анатолия Локтя и его жены за минувший 2029 год.

Начнем с того, что, по сравнению с 2018 годом, доходы главы города увеличились Если в 2018 году мэр заработал 3,28 миллиона рублей, то в 2019 году – 3,63 миллиона рублей. В собственности у Анатолия Локтя по прежнему находится квартира площадью 34,4 квадратных метра, а вот машины у него нет.

У супруги Анатолия Евгеньевича в 2019 году были более скромные заработки. Если в 2018 году ее доходы составили 1,61 миллиона рублей, то в 2019 году – 1,55 миллиона рублей. В собственности у супруги главы города две квартиры – одна площадью 105,6 квадратных метров, другая – 59,8 квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru