Погода в Новосибирске на 17 августа 2020 года: тепло возвращается

Синоптики объяснили, какой будет погода в Новосибирске на 17 августа 2020 года. Фото: Лия МУРАДЬЯН

Погода в Новосибирске 17 августа 2020 года порадует сибиряков. В город возвращается жара.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25-27 градусов, ночью — +12-14. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +23-28 градуса. Сибиряков ждут переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по западу области местами кратковременные дожди грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

Прогноз «Яндекс Погоды»: днем небольшая облачность, без осадков. Температура нем составит +24-26 градусов.

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