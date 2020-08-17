Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Врачи делают все необходимое, чтобы помочь пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 17 августа 2020 года. По данным оперштаба, уже несколько дней подряд число выздоровевших превышает число заболевших.

— В регионе зарегистрирован всего 10 621 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 618 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 9266 пациента. Всего от болезни скончались 312 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 58 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов. Под медицинским наблюдением находится 255 жителей региона. Медицинские работники провели 368 670 тестов на коронавирус.

Карта распространения коронавируса.

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